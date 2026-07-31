La Generalitat licita infraestructuras por 503 millones y prevé otros 510 millones este año

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ha lanzado este viernes licitaciones de infraestructuras públicas por valor de 502,7 millones de euros y que prevé licitar otros 510,2 millones hasta final de año.

En una rueda de prensa para hacer balance del curso político, Illa explicado que las licitaciones de este año sumarán 1.400 millones.

Esta cifra significa un incremento del 19% respecto a las licitaciones realizadas en 2025 y un 89% respecto a las que se hicieron en 2022.

Illa ha explicado que estas licitaciones se enmarcan en la "tercera gran transformación de país" que ha dicho que está en marcha, y ha destacado la licitación de la variante Les Preses-Olot (Girona), con un presupuesto de 447 millones de euros.

"Ponemos en marcha todas las infraestructuras y servicios que Catalunya necesita", y ha subrayado que estas obras necesitan tiempo para llevarse a cabo, pero que se están haciendo y están cogiendo velocidad.

LICITACIONES

La variante de Les Preses-Olot es una reivindicación histórica del territorio y debe permitir reducir el tráfico rodado en un 30% en el interior de Olot y de entre el 60% y el 90% en Les Preses.

Está previsto que los trabajos duren 55 meses y la nueva vía contará con 11 kilómetros, de los que el 40% serán soterrados o en túnel, algo que se ha impulsado expresamente en la licitación para impulsar la integración territorial y paisajística de la obra.

Del resto de las siete licitaciones publicadas este viernes, destacan los 25 millones que se destinarán al corredor de bus rápido entre Blanes y Lloret de Mar (Girona) para mejorar la fiabilidad y el tiempo de recorrido de las líneas que lo usan.

Además, el Govern destinará 13,5 millones para convertir el tramo de la C-37 entre Manlleu y Torelló (Barcelona), y 10 millones a la variante de Seròs (Lleida).

También se ha licitado el estudio informativo para conectar la C-32 y Lloret de Mar, cuyas obras está previsto que se inicien a finales de 2028 o principios de 2029.

RESTO DEL AÑO

De las inversiones previstas para el resto del año, 135,1 millones serán para infraestructuras de movilidad; 88,5 millones para equipamientos de salud; 84,8 millones para justicia; 68 millones para la L9 del Metro de Barcelona, o 38,9 millones a obras hidráulicas.

Entre las más destacadas están la arquitectura e instalaciones del Fòrum de la Justícia de Tarragona, con 70,5 millones, o el nuevo Hospital d'Atenció Intermèdia de Mataró (Barcelona), con 61,74 millones.