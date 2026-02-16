La Generalitat licita por 7 millones la mejora de los talleres y cocheras de la L5

Imagen de la maqueta de las obras. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha licitado las obras para mejorar los talleres y cocheras de la línea de metro L5, ubicadas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por un valor de 7 millones de euros.

Las obras tienen el objetivo de ampliar tanto la capacidad de estacionamiento de trenes como de adecuar la línea a las necesidades de la demanda actual y futura, explica este lunes en un comunicado.

Las obras comenzarán el próximo verano, se prevé que duren 15 meses, e incluyen la habilitación de dos nuevos estacionamientos para trenes comerciales, la instalación de nuevas coberturas y habilitación de vías para vehículos auxiliares ferroviarios, la ampliación de espacios de almacenamiento y la instalación de placas fotovoltaicas.

Según el departamento, esta actuación se enmarca en un conjunto de obras que, pese a no ser tan visibles, "son clave para la mejora del sistema de transporte", con el objetivo de hacer más eficiente el mantenimiento, mejorar el nivel de servicio a los usuarios y facilitar el incremento de oferta previsto para los próximos años.

En este sentido se enmarcan también las obras de ampliación de los talleres y cocheras de la L3, la renovación del sistema de señalización de la L4 o la implantación de una nueva tecnología para los sistemas de operación en remoto en toda la red.