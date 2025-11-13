La Generalitat mejora la conexión de bus Reus-Tarragona tras aumentar la demanda un 12% en un año

TARRAGONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aumentado las frecuencias de los buses del corredor que une Reus (Tarragona) con Tarragona después de haber detectado un aumento de más del 12% en la demanda en solo un año, pasando de los 1.138.673 usuarios de 2023 a los 1.282.814 durante el año pasado.

Una de las principales mejoras que se ha puesto en marcha este mismo jueves es el incremento de las expediciones en el autobús exprés e4 que une ambos municipios y que está operado por La Hispano Igualadina, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con las nuevas frecuencias, la línea pasará a tener un total de 58 expediciones de ida y otras 58 de vuelta durante los días laborales, mientras que la oferta del sábado y del domingo aumentará hasta las 17 y 16 tanto de ida como de vuelta, respectivamente.

"Reforzamos uno de los corredores más importantes del país, el que une Reus y Tarragona, y lo hacemos con una mirada clara hacia el futuro", ha defendido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Energética, Sílvia Paneque, en la presentación del conjunto de mejoras que su departamento ha puesto en funcionamiento este jueves.

OTRAS MEJORAS

El servicio de la Universitat Rovira Virgili (URV) también aumentará sus horarios, hasta llegar a las salidas 12 de ida y 12 de vuelta, así como el servicio que conecta Reus con el Campus Educatiu La Laboral, que tendrá un total de cuatro expediciones de ida y otras cuatro de vuelta.

La conexión entre Tarragona y el Aeropuerto de Reus se transformará eliminando las paradas y convirtiendo la línea, que operará de marzo a octubre, en directa.

ESTACIÓN DE BUS EN REUS

En otro acto, la consellera Paneque y la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, han firmado un protocolo para la construcción de la nueva estación de autobuses del municipio, y está previsto que la Generalitat licite la redacción del proyecto básico en las próximas semanas.

Este proyecto se enmarca en el proyecto de transformación urbanística del entorno del Mercat del Carrilet y la futura estación de autobuses de Reus conectará con el futuro tranvía del Camp de Tarragona y con la futura estación ferroviaria Reus-Bellissens.

En la planta inferior, se configurarán 16 andenes y 11 plazas para el aparcamiento de los autobuses, además de los espacios para la espera y movilidad de los usuarios, y, a nivel de calle, un edificio para los servicios generales de la estación.