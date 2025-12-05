La Generalitat otorga 25 becas a estudiantes para fomentar los estudios de Filología Catalana

Acto de entrega de las becas con el conseller - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha otorgado "por primera vez" 25 becas a estudiantes de primer curso universitario para fomentar los estudios de Filología Catalana, informa el departamento en un comunicado este viernes.

Cada beca es de 4.500 euros y se ha asignado a menores de 25 años con criterios de excelencia académica, renta familiar y conocimiento de lenguas, y se entregaron este jueves en un acto con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, quien insistió en "continuar creciendo (porque) la demanda de profesionales, desde diferentes campos, públicos y privados, continúa aumentando".

De los 25 estudiantes becados, provenientes de 69 solicitudes, 7 se formarán en catalán y occitano (Filología Catalana y Estudios Occitanos) en la Universitat de Lleida (UdL), y el resto estudiarán Filología Catalana en la Autònoma (UAB), la de Barcelona (UB), la de Girona (UdG) y la Rovira y Virgili (URV) de Tarragona.