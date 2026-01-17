La Generalitat participa en la feria Boot Düsseldorf en apoyo del sector náutico catalán

Estand de Ports de la Generalitat. - GENERALITAT

BARCELONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya, a través de la empresa pública Ports de la Generalitat, participará en la 57 edición de la feria Boot Düsseldorf, que se celebrará a partir de este sábado, 17 de enero, hasta el 25 de enero en Düsseldorf (Alemania).

Como en anteriores ediciones, Ports de la Generalitat compartirá stand con la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET), informa en un comunicado este sábado.

La delegación de Ports de la Generalitat estará integrada por su directora general, Esther Roca, el director de la Zona Portuaria Sur, Enric Martínez y la responsable en el ámbito de Promoción Comercial, Sara Valls.

Los representantes mantendrán reuniones con responsables del sector náutico catalán y se asistirá a la presentación de proyectos como el ECONàutic que presenta el Club Nàutic Estartit (Girona), y que tiene como objetivo enriquecer la experiencia de los usuarios del mar.

El 20 de enero representantes de Delta Ebre Port presentarán un nuevo proyecto para acoger un turismo náutico de remo en las Terres de l'Ebre (Tarragona).