La Generalitat pide al Tribunal de Cuentas aplicar la amnistía por el 1-O y su acción exterior

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Palau de la Generalitat es la sede de la Presidencia y del Gobierno de Cataluña. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas para solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en las causas pendientes relativas al 1-O y a la acción exterior de la Generalitat impulsada durante el 'procés'.

En el escrito, la Generalitat manifiesta como entidad presuntamente perjudicada que está conforme con extinguir las responsabilidades contables derivadas del 1-O y de la acción política durante el 'procés' en el exterior, puesto que, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves, debe aplicarse el olvido penal, informa en un comunicado.

Concretamente, el Tribunal de Cuentas tiene abierta una causa unificada sobre el uso de fondos públicos para la preparación, logística y ejecución del 1-O y por los fondos destinados a la promoción internacional del 'procés' en el extranjero entre los años 2011 y 2017 mediante Diplocat y la red de delegaciones del Govern.

Hay más de 30 exaltos cargos de la Generalitat pendientes de la decisión del Tribunal de Cuentas, entre los cuales los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios consellers que ocuparon responsabilidades del Govern entre esos años.

A pesar de la decisión del TJUE, el Tribunal de Cuentas no ha aplicado todavía la amnistía y ha abrió un periodo de alegaciones sobre la posible aplicación de la norma a las partes implicadas en el proceso para que presentaran la documentación pertinente sobre el origen de los fondos utilizados para los gastos del 1-O.

LEVANTAR LAS CAUTELARES

El escrito se ha presentado de forma anticipada al eventual trámite de audiencia a las partes perjudicadas por el "carácter preferente y urgente" que la amnistía atribuye a su aplicación, y por el hecho que la ley establece que los procedimientos con carácter prioritario deben resolverse en un máximo de dos meses.

Por ello pide al Tribunal de Cuentas resolver sobre la amnistía en este caso "dentro del plazo legalmente previsto" y que levante las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento.

Se busca así, según argumenta la Generalitat, contribuir "al cierre definitivo de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable todavía pendientes" vinculados al 'Procés'.