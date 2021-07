La Generalitat pidió el martes al Tribunal de Cuentas 15 días de margen para gestionar los avales

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat envió el martes una carta al Tribunal de Cuentas pidiendo un margen de 15 días para gestionar la petición de los varios cargos del Govern para acogerse al fondo para cubrir las fianzas que el tribunal les exige por la acción exterior de la Generalitat realizada entre los años 2011 y 2017.

Según el documento consultado por Europa Press y que firma el conseller de Economía, Jaume Giró, las solicitudes para acogerse al fondo del Govern se presentaron a partir del 15 de julio y "se están tramitando por parte de la entidad gestora para verificar que cumplen con las condiciones necesarias para acogerse a las previsiones legalmente establecidas".

Este punto del documento hace referencia a que la Generalitat estableció una serie de requisitos para poder acogerse a ese fondo --como no tener una póliza previa de la Generalitat, no estar condenado por un hecho ilícito o que la Generalitat no se hubiera personado contra ellos o no tuvieran abierto expediente sancionador-- y, en base a ello, piden al Tribunal de Cuentas tiempo para poder examinar su los cumplen o no.

"En estos momentos, se están completando los trámites necesarios para comprobar si las personas solicitantes tienen las condiciones necesarias para solicitar la cobertura y, en su caso, determinar el importe de la emisión de la misma, de manera concreta y personalizada para cada una de las personas afectadas", explicita, y subraya que los órganos competentes disponen de un plazo de diez días para realizar la verificación.

Esta solicitud no paraliza los trabajos de la Conselleria de Economía para avalar antes de que concluya el plazo --que expira a las 00.00 de la madrugada de este mismo miércoles al jueves-- las fianzas de los afectados a través del Institut Català de Finances (ICF) de forma directa, después de no haber conseguido que lo hiciera una entidad bancaria y que el ICF actuara como contraaval.