La Generalitat pone a consulta pública 3 proyectos de infraestructuras por 1.184 millones

Archivo - Obras de la futura estación de Plaça de Maragall de la L9 del Metro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha iniciado este jueves la consulta pública de tres proyectos de infraestructuras, que suman una inversión total estimada de 1.184 millones de euros, han explicado fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un encuentro con la prensa este jueves.

La voluntad del Govern es concesionar 11 nuevas electrolineras de alta capacidad, los trabajos pendientes del proyecto 2+1 en carreteras de dos carriles y acabar las nueve estaciones pendientes de la L9 del Metro de Barcelona.

Las fuentes de la Conselleria han recordado que la Generalitat no usaba este modelo desde hace 14 años y que la previsión es licitar los trabajos este mismo año.

Estas consultas de mercado sirven para "ver si el mercado está preparado", si los proyectos tienen sentido y son rentables, y cómo se debe estructurar la licitación futura, así como el tiempo de concesión de las infraestructuras, que consideran difícil que sea menor de 25 años (salvo en el caso de las electrolineras).

La voluntad es ver si se pueden hacer diferentes lotes y establecer temas como las tecnologías que se deben usar, los servicios adicionales y el alcance de las obras, así como ver quién puede estar interesado en la licitación y en qué modelo está interesado.

"Hay una necesidad de ligar inversión, reposición y mantenimiento", según estas fuentes, que han añadido que este modelo permite resolver los problemas que existen en otras infraestructuras que no siguen este modelo, y han puesto como ejemplo Rodalies o la red de carreteras del Estado.

Han añadido que es un mecanismo para acelerar inversiones que son necesarias en la actualidad pero que la Generalitat podrá pagar en el plazo que se establezca en cada concesión.

PROYECTOS

La consulta al mercado de las electrolineras incluye implementar once nuevos puntos de recarga ultrarrápida, de más de 150 kW, en el Eix Transversal, la C-16, la C-32 sur y la C-33, y tendrá un presupuesto de 18 millones.

El objetivo es dar cumplimiento al mandato europeo que impone que haya capilaridad de este tipo de puntos de recarga, y se ha priorizado colocarlas en áreas de servicio de titularidad pública, aunque tres de los puntos (uno en la C-16 y dos en el Eix Transversal) serán de nueva creación.

En el caso de las nueve estaciones de la L9, con un presupuesto de 500 millones, se concesionará el fin de las obras (sin tener en cuenta lo que ya está ejecutado) y las instalaciones, y se dejará fuera el túnel y la obra civil de la estación.

En cuanto al programa 2+1, con 666 millones de presupuesto, la intención es ejecutar los 366 kilómetros de 19 tramos restantes antes de 2030.