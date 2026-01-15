La Generalitat prepara un nuevo plan de acceso para el futuro Campus de Salud de Girona

Archivo - Fachada y entrada de Urgencias del Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta de Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Presidencia de la Generalitat --junto a Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Salud y el Ayuntamiento de Salt (Girona)-- está elaborando un nuevo documento urbanístico para el futuro Campus de Salud de la Región Sanitaria de Girona, que integrará modificaciones, correcciones y ajustes, incluyendo un nuevo plan de acceso.

La Generalitat trabaja con el Ayuntamiento de Salt y la empresa responsable del estudio de movilidad para presentar las modificaciones que den respuesta a los requerimientos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un informe que se incluirá en el texto que el consistorio tiene previsto presentar, informa en un comunicado de este jueves.

La Secretaría de Movilidad e Infraestructuras está elaborando el proyecto del nuevo acceso, incluido dentro de las encomiendas de gestión que hizo el Ministerio a la Generalitat, que no afectará el desarrollo del futuro campus sanitario.

Pese a las modificaciones, se mantiene el calendario para la puesta en marcha de la construcción del nuevo Hospital Doctor Josep Trueta de Girona, informa la Generalitat en un comunicado de este jueves.

Un jurado técnico está trabajando en el análisis de los proyectos presentados para escoger la propuesta ganadora, en la segunda fase del proceso de licitación, actualmente a cargo de Infraestructures.cat.

Durante las próximas semanas se adjudicará la redacción del proyecto, una vez valorados, y el equipo ganador tendrá dos años para redactar los proyectos básico y ejecutivo del complejo.