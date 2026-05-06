La Generalitat prevé aislamiento en casa para los españoles en el crucero del brote

El secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández, ha explicado este miércoles que "lo más probable" es que los viajeros españoles, de los cuales 5 catalanes, que viajan en el crucero donde se ha producido un brote de hantavirus sigan sin desarrollar síntomas y, de ser así, que tengan que hacer aislamiento domiciliario al volver a la península.

En declaraciones a la prensa, ha explicado que tras el desembarque previsto en Canarias se les hará una revisión médica, y que en el "95-99%" de los escenarios que contemplan no tendrían síntomas, por lo que podrían volver en un vuelo comercial con las debidas medidas de aislamiento.

Si llegasen a desarrollar síntomas, entonces tendrían que volver a la península en avión medicalizado y tendrían que hacer cuarentena en Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) de los hospitales que cuenten con ellas, en el caso de Catalunya, el Hospital Clínic de Barcelona.

En cualquier caso, Salud Pública realizará una vigilancia epidemiológica "intensa" de las personas del crucero, para ver si desarrollan síntomas o están incubando la enfermedad.

Asimismo, todavía está por decidir, de forma coordinada entre el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), el Gobierno canario y las Comunidades Autónomas, el circuito asistencial que deberán seguir los 14 españoles, algo que Fernández ha afirmado que pasará durante los "próximos días".

TRANSMISIBLE ENTRE HUMANOS

Fernández ha dicho que no se trata "de una broma", pero tampoco, muy probablemente, de una nueva pandemia, ya que el hantavirus tiene una capacidad de transmisión reducida --puesto que es muy letal-- y no ha mutado.

La cepa del crucero, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles, es transmisible de humano a humano, pero Fernández ha apuntado que lo es "mucho menos" que el Covid-19 o el sarampión.

Asimismo, ha señalado que la enfermedad no puede ser asintomática, si bien algunas personas pueden pasarlo como si de una gripe se tratase --con dolor de cabeza, muscular y fiebre-- y en otras puede causar hemorragia pulmonar, que son los casos más graves.