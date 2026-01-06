La Generalitat prolonga las ayudas para la red de oficinas comarcales de transición energética

Archivo - Un poste eléctrico, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, a través del Institut Català d'Energia (Icaen), ha prolongado las ayudas para la red de Oficines Comarcals d'impuls a la Transició Energètica tras otorgar 2,1 millones de euros a los 37 consejos comarcales que se han acogido a la tercera fase de esta línea.

Estas oficinas están operativas desde 2022 y en esta fase se hará asesoramiento técnico a los municipios a la hora de elaborar y "canalizar" sus aportaciones al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables de Catalunya (Plater), que iniciará el trámite de información pública a principios de 2026, informa el departamento en un comunicado este martes.

Las oficinas trabajan en el acompañamiento a los proyectos y actuaciones en materia de transición energética que se desplegan en cada comarca y su función es dotar a los consejos comarcarles del "conocimiento técnico necesario para incentivar medidas y dar apoyo a iniciativas de generación renovable distribuida y participativa".

Las ayudas subvencionarán un 90% de los gastos de contratación de personal técnico y en materia de comunicación para garantizar el funcionamiento de estas oficinas durante un período de un año, con un máximo de 50.000 euros.

Esta actuación se ha financiado con recursos provenientes del Fons Climàtic, que se nutre con el 50% de los ingresos obtenidos con el impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica y el 20% de la recaudación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.