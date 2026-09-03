La Generalitat prorroga hasta 2028 el servicio de Banca Mòbil en municipios sin oficina bancaria

Servicio de Banca Mòbil - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat ha prorrogado el contrato con CaixaBank y Caixa Enginyers para que sigan operando el servicio de Banca Mòbil hasta 2028 con las mismas condiciones que hasta ahora, informa en un comunicado este jueves.

"Tras la buena acogida que ha tenido el servicio entre los municipios adheridos", el Govern garantiza su continuidad en 453 municipios catalanes que no disponen de una entidad bancaria física durante dos años más de los previstos inicialmente.

La prórroga del contrato, con un valor de 1.199.013,20 euros (IVA incluido), determina que la Banca Mòbil de Catalunya seguirá ofreciendo el acceso presencial a servicios bancarios a los habitantes de estos municipios a través de una red de 13 oficinas móviles equipadas con cajeros automáticos y personal especializado.

Ambas entidades operan en 288 municipios, donde las oficinas móviles paran cada quince días, mientras que en los 165 municipios restantes el servicio es asumido por CaixaBank, con una visita mensual.

Gracias a la Banca Mòbil, Catalunya ha reducido de 298 a 33 los municipios sin servicio bancario entre 2023 y 2025.