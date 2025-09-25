La Generalitat proyecta la Región Mundial de la Gastronomía 2025 en la Fira MOS de Lleida

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en la edición 2024 de la feria. - GENERALITAT

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, a través de Prodeca, estará presente en la Fira MOS de Lleida --antigua Fira de Sant Miquel-- para proyectar la distinción de Región Mundial de la Gastronomía 2025, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará del 27 al 29 de septiembre en Lleida y el Departamento ha previsto un programa de actividades que "pone en valor la diversidad y calidad de los productos agroalimentarios catalanes".

La Fira MOS de este año se centra en la gastronomía y la alimentación de calidad, y la Conselleria ofrecerá un espacio con talleres, catas y presentaciones de los principales sectores del sistema agroalimentario catalán.

Entre otros, se harán catas guiadas de vinos y cervezas leridanos, sesiones dedicadas a la carne de caza o a las elaboraciones de las cooperativas agrarias.

Está previsto que el conseller Òscar Ordeig visite el encuentro el lunes 29 y participe en la sesión 'Esmorzars de forquilla i aprofitament'.