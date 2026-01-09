La Generalitat recibirá 5.200 euros por habitante (+52,6%) con el nuevo modelo de financiación

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, para abordar el nuevo modelo de financiación. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat recibiría 5.200 euros por habitante --según la población ajustada--, un 52,6% más que los 3.408 euros de los que recibió en 2023, que son los últimos datos disponibles, si se aprueba el nuevo modelo de financiación que ha presentado este viernes el Gobierno.

Lo han dicho en un encuentro con la prensa junto a fuentes de ERC posterior al anuncio, donde han explicado que se incrementará los recursos disponibles de todas las comunidades autónomas, y que permitirá a Catalunya aumentarlos en 4.686 millones de euros en 2027, un 13,35% más de lo que tendría si se mantiene el modelo actual.

Las fuentes han insistido en que son 1.792 euros más por habitante y ha dicho que es un "salto considerable", por lo que ha mostrado su satisfacción por el acuerdo.

Han añadido que el aumento de recursos que recibirá el Govern está por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas, que se sitúa en el 10,3%, y que Catalunya recibirá el 22% de los nuevos recursos disponibles para las comunidades autónomas.

Han señalado que el nuevo sistema también reduce la diferencia entre los recursos obtenidos por población ajustada de la comunidad autónoma que más recibe a la que menos, que hasta el momento son de 1.500 euros y con el nuevo modelo serán unos 450 euros.

Las mismas fuentes han explicado que el nuevo modelo "pone las bases para la financiación de las competencias homogéneas" y que se deberá trabajar la bilateralidad para mejorar la financiación de las singularidades.

ORDINALIDAD

Las fuentes de ERC han subrayado que este modelo es "mucho más justo y mucho más equitativo que el anterior", no solo para Catalunya sino para todas las comunidades autónomas, en sus palabras.

Preguntadas por cómo se garantizará la ordinalidad en el nuevo modelo, estas fuentes han explicado que los resultados del modelo son "claros y transparentes".

Han dicho que no puede haber "intervención del ministro de turno que haga que las cifras salgan diferentes de las que el modelo acabe dando".

Las fuentes del Govern han añadido que este principio no se cumplirá para todas las comunidades autónomas, pero sí para Catalunya, que pasa a ser la décima en recibir a la tercera en población ajustada.

"TRABAJO POR HACER"

Las fuentes de ERC han destacado que aunque es "un día muy importante para el autogobierno de Catalunya, queda mucho trabajo para hacer aún".

"Si alguien piensa que hemos acabado, va errado", han insistido, ya que se debe traducir este acuerdo en una ley y, después, conseguir el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados.

Por otro lado, han explicado que el elemento clave del modelo son los 20.975 millones de euros que el Estado cederá a las comunidades autónomas, que son "el resultado de un desnivelamiento que se alarga desde 2012".

Han señalado que desde entonces los ingresos del Estado "han crecido mucho" y los de las comunidades autónomas, poco, lo que ha reducido la capacidad de gasto de las autonomías, por lo que han definido el nuevo modelo de un reequilibrio del sistema.