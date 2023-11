La Generalitat recibirá más de 500 millones del Gobierno por el traspaso de Rodalies en 2024

Asegura que la primera medida que se notará del traspaso será la "transparencia con la información"



BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha afirmado que el Govern recibirá más de 500 millones de euros del Gobierno por el traspaso integral de Rodalies en 2024.

En una entrevista este sábado en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha apuntado que, del total, 335 millones de euros corresponden al déficit tarifario de 2022 y 132,7 millones a la deuda del Plan de Acción, entre otras inyecciones.

Según Capella, lo primero que se notará del traspaso de Rodalies a la Generalitat será que habrá "más transparencia con la información" y se tendrá más cura de los usuarios con información cuando haya incidencias, en sus palabras.

En referencia a las incidencias de Rodalies, ha dicho que espera que la ciudadanía entienda "que esto no se resuelve la mañana siguiente que la Generalitat asume las responsabilidades" de Rodalies.

Preguntada por el motivo de que el Gobierno haya aceptado ahora el traspaso integral de Rodalies, ha respondido que "los votos independentistas son relevantes, son importantes, son necesarios para que el señor Pedro Sánchez pueda volver a ser presidente".

EMPRESA PÚBLICA

Sobre la empresa pública que gestionará Rodalies, con un consejo de administración paritario entre la Generalitat y la Administración General del Estado, ha celebrado que la participación mayoritaria la tenga el Govern.

Al preguntársele si el Gobierno tiene derecho a veto, ha respondido que no: "El Estado tiene unas competencias que nosotros no tenemos y en algunos tramos de vías no pasa solo Rodalies. En estas vías algunas decisiones de intervención las tendremos que tomar con algunas mayorías cualificadas, que definirán los Estatutos".

Capella ha señalado que "por supuesto" van a garantizar los derechos laborales de los trabajadores de Rodalies a través de un acuerdo entre Renfe y la nueva empresa, y ha dicho que entiende que los trabajadores defiendan sus intereses.

DEFIENDE LA NEGOCIACIÓN

La consellera ha defendido la fase de negociación en la que ha entrado, según ella, el 'procés': "Al otro lado de la mesa hay alguien que te reconoce tu legitimidad, que te reconoce que hay un choque entre soberanías".

Sobre que la Guardia Civil haya situado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el centro de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic, ha considerado que la AN "ha sido una anomalía persistente en el tiempo con unas consecuencias nefastas para determinadas resoluciones de conflictos".

Al preguntársele cómo explica que ERC y Junts pacten la amnistía por separado, ha respondido que los dos partidos coinciden en el marco general de la ley pero "a veces las soluciones no son matemáticas en derecho" y tienen visiones distintas.