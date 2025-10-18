La Generalitat refuerza el servicio de autobús entre Mataró (Barcelona) y Barcelona

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat reforzará a partir de este lunes 20 de octubre la oferta de los autobuses e11.1 y e11.2, que cubren la ruta entre Mataró (Barcelona) y Barcelona.

En hora punta por la mañana (de 6 a 7.30), de lunes a viernes laborable, se reforzará la línea con 5 nuevas expediciones en dirección Barcelona y otras dos de vuelta de Barcelona a Mataró, lo que comportará una inversión anual adicional de 216.000 euros provenientes del Fons Climàtic, informa la conselleria en un comunicado este sábado.

Así, en hora punta, contando las dos líneas, saldrán autobuses hacia Barcelona cada 5 minutos y habrán tres expediciones directas que saldrán desde la plaça de Granollers de Mataró