Archivo - Un cartel informativo en la estación de Sants con el servicio de Rodalies suspendido. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat y Renfe Viajeros SME, SA han formalizado la firma del contrato-programa para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de viajeros de titularidad de la Generalitat para los años 2026, 2027 y 2028.

Lo han hecho en el marco de una reunión este jueves entre el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y la presidenta de Renfe, Inmaculada Gutiérrez, para "abordar el despliegue del Plan de Rodalies 2026-2030, informa el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Dicho programa incorpora compromisos en materia de calidad de servicio, información a los usuarios y respuesta a las incidencias, además de mecanismos para que la Generalitat pueda "penalizar los incumplimientos de las obligaciones del servicio, incluidos los relacionados con la puntualidad".

En la reunión también se ha abordado el estado de los 110 trenes que deben incorporarse al servicio de Rodalies, de los cuales 72 son unidades de gran capacidad destinadas a los servicios de Rodalies, 24 para los servicios regionales y 14 trenes de la serie 121.

El Ministerio ha explicado que la incorporación del nuevo material móvil permitirá aumentar la capacidad del transporte, mejorar la disponibilidad de los trenes, reducir las incidencias y reforzar la puntualidad y regularidad del servicio.