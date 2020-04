La Generalitat seguirá los consejos de sus expertos dentro de sus competencias

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reiterado este lunes el desacuerdo de la Generalitat con la vuelta al trabajo de parte de los trabajadores esta semana, y ha afirmado que el Govern seguirá recomendaciones de sus expertos dentro de sus competencias.

"En lo que tenemos competencias, el confinamiento se hará de acuerdo con los expertos" que asesoran a la Generalitat, ha dicho en rueda de prensa telemática sobre el coronavirus.

Ha lamentado que la Generalitat no puede decretar que siga el confinamiento total: "En estos momentos de estado de alarma no tenemos esta competencia y, por tanto, no podemos decretarlo".

Pero la consellera ha insistido en la necesidad de maximizar el teletrabajo, como están haciendo todos los funcionarios de la Generalitat que pueden hacerlo.

SEGURIDAD LABORAL

Además, ha recordado que el Consell de Relacions Laborals de Catalunya (que agrupa al Govern con patronales y sindicatos) cerró el domingo un pacto de seguridad laboral.

Así, "no podrá abrir ningún centro de trabajo que no pueda cumplir estas condiciones", y Budó ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ordenado máxima diligencia para velar por esa seguridad.

Ha explicado que la Conselleria de Territorio ha fijado recomendaciones en la movilidad esta semana y ha establecido un aumento de oferta de transporte público, sobre todo en horas punta, pero con distancias de seguridad.

Y Budó también ha destacado que esta semana siguen paradas las obras públicas de la Generalitat, con la única excepción de casos "puntuales" urgentes o imprescincibles.