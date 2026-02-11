La Generalitat subvenciona 119 juegos de mesa en catalán en 3 años

Algunos de los juegos publicados o traducidos en catalán. - CONSELLERIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat ha subvencionado un total de 119 juegos de mesa en catalán en 3 años.

La primera y segunda convocatoria permitieron publicar 39 y 22 juegos, respectivamente, entre los cuales 'Twilight Struggle', 'Magic Maze', 'La Falla Calavera' i 'Micro Macro ciutat del crim', informa la Conselleria en un comunicado de este miércoles.

La tercera convocatoria permitirá la edición de 58 nuevos juegos durante 2026, entre los cuales 'Me flipa lo Delta', 'Cròniques de la llum', 'Fist of Jesus', 'Everest Go!', 'Gangs of Kyoto' o 'Rescat Salvatge'.