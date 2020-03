La Generalitat ultima con la CCMA ofrecer material educativo para los alumnos

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha explicado este miércoles que está ultimando con TV3 y Catalunya Ràdio un acuerdo para ofrecer material educativo a los alumnos durante el periodo de confinamiento por el nuevo coronavirus.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha explicado que el departamento ultima con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "usar espacios de algún canal de TV3 y de alguna plataforma de Catalunya Ràdio para poner material educativo".

Bargalló ha abogado por "llegar a los alumnos en todos los canales posibles" para ofrecer material educativo para trabajar estos días, y ha dicho que la voluntad es rescatar material que ya tiene la CCMA y ofrecer nuevo.

El conseller de Educación ha explicado que se ofrecerá a los centros actividades y orientaciones online para los alumnos, que no contarán para la nota del expediente para preservar la equidad al no poder garantizar que todos los alumnos las siguen: "La equidad está por encima de todo".

Respecto al aplazamiento de la preinscripción y matriculación de las enseñanzas de su competencia, ha explicado que para garantizar esa equidad no se abrirá hasta que se pueda asegurar que familias pueden "presentar o recoger los papeles en mano".

Ha subrayado que si se pudiera hacer en abril no pasaría nada, si se retrasara a inicios de mayo se complicaría alguna cosa y si se tardase más "el curso que viene tendría que tener un calendario un poco diferente. No quiere decir que las escuelas no abrirían en septiembre, que lo haría, sino que quizás los grupos no podrían estar conformados el 14 de septiembre".