La Generalitat ve "acertada" la escala del crucero con hantavirus en Canarias y llama a la prudencia

Archivo - El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, en funciones de conseller de Salud por la baja de la consellera titular, Olga Pané, ha considerado correcta y "acertada" la decisión del Gobierno de permitir la escala en Canarias del crucero con personas contagiadas de hantavirus, y ha llamado a la prudencia y la calma.

"Estamos satisfechos con la decisión que ha tomado el Gobierno de España. Es la decisión correcta, acertada, desde el punto de vista humanitario y sanitario, para poder atender de la mejor manera a los ciudadanos que están embarcados y se dirigen en este momento rumbo a Canarias", ha dicho en una rueda de prensa este miércoles en la Generalitat.

Ha explicado que están en coordinación con las autoridades sanitarias y con el Gobierno para garantizar el desembarco, la atención, el estudio epidemiológico y el retorno de los cinco ciudadanos catalanes.

"Sabemos que están bien, a pesar de la angustia y la prudencia que debe mantenerse en estos momentos por la situación que afecta al barco", ha dicho.

Ha añadido que a la reunión del comité técnico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) asistirá, por parte de la Generalitat, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández.