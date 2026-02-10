La Generalitat vuelve al mercado bancario tras 14 años para financiar 293 millones

Archivo - Distrito administrativo de la Generalitat, sede de la Conselleria de Economía y Hacienda. - PAU VENTEO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado a la Generalitat volver al mercado bancario tras 14 años para formalizar operaciones de financiación por valor de 292,75 millones de euros, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El ejecutivo ha recordado que la Generalitat se financia desde 2012 exclusivamente a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y ha señalado que esta nueva financiación "supone un avance en la estrategia de endeudamiento de la Generalitat".

Ha explicado que la Conselleria de Economía y Finanzas ha iniciado en las últimas semanas los contactos con entidades financieras para que presenten sus ofertas, y que las están estudiando.

El coste máximo de las ofertas se debe ajustar al criterio de prudencia financiera fijado por el Gobierno, equivalente al coste de financiación del Tesoro más 20 puntos básicos.

En todo caso, la formalización definitiva de los préstamos debe contar con la aprobación preceptiva de endeudamiento del Consejo de Ministros.