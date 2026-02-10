Germán Baiges, nuevo director de la planta de Covestro en Barcelona

Archivo - Sede de Covestro. - COVESTRO - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Covestro ha anunciado que el hasta ahora director de las plantas de Parets del Vallès y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), Germán Baiges, ha sido nombrado director de la planta de Barcelona, en sustitución de Fernando Peirón, que se jubila, en un comunicado este martes.

A su vez, Juan Padilla toma el relevo de Baiges en las dos factorías, tras ocupar el cargo de responsable de Tecnología y Producción de la planta de Barcelona.

La empresa ha explicado que con estos nombramientos "refuerza su estructura organizativa en España, donde cuenta con más de 500 empleados y cuatro centros de producción".

Baiges ha señalado que su objetivo es "seguir impulsando una operativa cada vez más eficiente y sostenible", apoyándose en el talento y, textualmente, una sólida cultura de seguridad, innovación y mejora continua.

Por su parte, Padilla ha mostrado su ilusión y confianza para asumir la dirección de las dos plantas, y ha señalado el objetivo de "seguir creciendo".