Gilles Lipovetsky ve la sostenibilidad como "esencial" y uno de los grandes retos de la moda actual

El filósofo Gilles Lipovetsky (d) durante las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El filósofo Gilles Lipovetsky ha señalado que el nuevo paradigma de la sostenibilidad es "esencial" y uno de los grandes retos del mundo de la moda actual, por lo que ha instado a la responsabilidad de las marcas.

Lo ha dicho durante la entrevista 'Moda y cultura: el papel de la moda de autor en la identidad cultural europea' en las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea, antesala de la pasarela 080 Barcelona Fashion, que se celebran los días 13 y 14 de abril en Tinglados de Barcelona.

Según el filósofo, es importante destacar que en la Edad Media, cuando Europa inventó la moda, esta no tenía ningún sentido de la responsabilidad: "Lo que era frívolo ya no lo es, es algo de peso, con importancia".

Por eso, ha defendido que este paradigma es innegable y absolutamente nuevo, ya que nunca antes ningún creador había caído en ello mientras que, ahora, "es imposible obviar esta dimensión".

UN RETO COMPLICADO

Para él, este es un reto complicado, y ha reflexionado que la moda "es un juego, es cambio por el cambio mismo", dificultando la compatibilidad de esta con la sostenibilidad estructural.

Además, ha destacado que la moda, como muchos otros sectores, ha colaborado en destruir el planeta y ha empeorado la huella de carbono: "A lo mejor sí que hay cierta incompatibilidad, pero podemos reducirla".

De esta forma, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las marcas para introducir materiales reciclables o revalorizar la segunda mano, aunque tratando de evitar "que se haga un 'greenwashing', por supuesto".

Asimismo, ha destacado que los españoles gastan un 3% de su presupuesto en ropa, mucho menos que hace 50 años, haciendo evidente la entrada de nuevas dinámicas en el mundo de la moda, sobre todo entre los jóvenes.