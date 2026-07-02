Ginesta (Pimec) celebra el aumento de afiliación, pero alerta de la poca reducción del paro

Archivo - El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del Área de Trabajo, Sílvia Miró - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha celebrado que la afiliación a la Seguridad Social haya aumentado en junio hasta superar los cuatro millones de afiliados, aunque ha alertado de la poca reducción del paro, que ha dicho que es "modesta, muy baja".

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa telemática junto a la directora del Área de Trabajo, Sílvia Miró, para reaccionar a los datos publicados, que muestran que el paro bajó en 458 personas en junio en Catalunya (-0,15%), hasta los 307.169 parados, y la afiliación subió un 0,93%, hasta 4.008.221 personas.

Ginesta ha subrayado la necesidad de "mejorar el funcionamiento del mercado laboral" para mantener el crecimiento en afiliación y reducir el paro, y ha lamentado que hay alguna disfunción en el mercado laboral.

Ha dicho que el aumento de la afiliación es "muy positivo en términos de pensiones, en términos de cotización y en términos de aportación al sistema de Seguridad Social".

El secretario general ha reclamado que se flexibilicen los contratos de corta duración, por causas extraordinarias y la contratación temporal para que el coste de oportunidad sea "más asumible" para las empresas.

REGULARIZACIÓN

Preguntado por la prensa sobre si el proceso de regularización extraordinario ha tenido un impacto sobre el paro, Ginesta lo ha descartado: "La baja reducción del paro no se explica por esto".

Ha explicado que piensan que las personas que se han acogido al proceso y están en paro han entrado en la categoría de 'sin ocupación anterior', pero que el aumento respecto a junio del año pasado es de unas 1.000 personas, por lo que no explica que el paro se haya reducido en 4.000 personas menos que el año pasado.

Por otro lado, Ginesta ha subrayado su preocupación por "el bajo uso de la vía del contrato de trabajo" para la regularización, que ha dicho que les hace pensar que hay personas desconectadas del mercado laboral.