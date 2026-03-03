Ginesta (Pimec) dice que el incremento del paro señala que no se aprovechan oportunidades

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del área de Trabajo, Sílvia Miró - PIMEC

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha asegurado que el incremento "inusual" del paro de febrero confirma que no se están aprovechando las oportunidades y el impulso económico.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a los datos del paro publicados este martes, que muestran que el paro subió en 2.039 personas en febrero en Catalunya (+0,63%), tras subir un 0,61% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 327.253.

Ginesta ha añadido que la economía catalana tiene un mayor impulso y crecimiento que las de su entorno, pero que este dinamismo "no se está trasladando con la intensidad necesaria" al mercado laboral.