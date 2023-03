Ginestà, Pol Batlle y Lildami actuarán en el Festival Istiu de Castelló d'Empúries (Girona)

GIRONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival ISTIU de Castelló d'Empúries (Girona), que se celebra del 3 al 9 de julio, contará con Ginestà, Pol Batlle con Rita Payés, Lildami y Marc Timón, entre otros artistas, ha informado en un comunicado de este lunes.

El festival, que está impulsado por el Ayuntamiento de Castelló d'Empúries y ofrecerá una quincena de actuaciones, se inaugurará con el primer concierto conjunto de Kelly Isaiah, vocalista de la banda Koers, y la Vicens Martín Dream Big Band, que ofrecerán una actuación con éxitos de música soul.

El evento ofrecerá una programación "variada y de calidad con la voluntad de llegar a todo tipo de públicos" y acogerá la presentación de nuevos trabajos de Ginestà, que presentará su disco 'Suposo que l'amor és això'; y el primer disco de Pol Batlle 'Salt mortal', que actuará junto a Rita Payés.

También tendrá lugar uno de los primeros conciertos de presentación del nuevo disco de Lildami, que acaba de publicar su tercer álbum 'Dummy'; y está programada la actuación de Marc Timón, que acaba de estrenar su álbum 'Amalia'.

Los artistas que completan el cartel son Magalí Sare --que presentará su disco 'Esponja'--; Anna Andreu que actuará acompañada por Marina Arrufat; River Omelet que presentará el trabajo 'Come in, you'll see the flat'; Madame Mustash, Stene Moshka y Alex Dee; así como también está prevista sesiones de los DJs Miqui Puig, DJ Fonki Cheff y Weronika Banaszek.

Estas actuaciones se añaden a las ya anunciadas de Albert Pla con Diego Cortés y de Manu Guix, que se pusieron a la venta hace quince días; y el festival pondrá en valor varios espacios con encanto del centro histórico de Castelló d'Empúries y Empuriabrava.