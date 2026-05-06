GiraFeina ofrecerá más de 350 puestos de trabajo de su cuarta edición en Vilanova (Barcelona)

Rueda de prensa de la presentación de la cuarta edición de GiraFeina en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la feria de empleo GiraFeina en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) contará con la participación de 26 empresas diferentes que ofrecerán 357 puestos de trabajo en varios sectores de la economía, informa este miércoles la Cámara de Comercio en el Garraf en un comunicado.

El evento, que se celebrará el 14 de mayo en el municipio, está organizado por la Cámara de Barcelona en el Garraf, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, el Institut Municipal d'Educació i Treball y l'Oficina Jove del Garraf.

Durante la feria, los participantes podrán presentarse a estas plazas a través de un formato de entrevistas rápidas, mientras que los espacios se han dividido entre el Espai Empresa, Espai Orientació, Espai Xerrades y un espacio Tastets d'oficis para "facilitar la inserción laboral de las personas asistentes".