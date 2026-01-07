Giró descarta presentarse a unas primarias de Junts en Barcelona y AC le planteó ser candidato

Archivo - El exconseller Jaume Giró interviene durante la última jornada del 4º Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, en el Auditori L'illa, a 20 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Economía y exdiputado de Junts en el Parlament Jaume Giró ha descartado este miércoles presentarse a unas posibles primarias de Junts para elegir candidato en Barcelona y ha afirmado que Aliança Catalana (AC) le ofreció encabezar su lista a las municipales de 2027 en la capital catalana.

En una entrevista en La 2 Cat y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha explicado que desde que anunció en septiembre de 2025 que dejaba la ejecutiva de Junts y su acta de diputado en el Parlament ha recibido "muchas propuestas del mundo de la política y empresarial" para liderar una candidatura en Barcelona.

Sin embargo, ha asegurado que no lo hará, y que por ello no concurrirá a una posibles primarias de Junts en Barcelona porque "si no hay el apoyo del partido es inútil hacerlo", y ha añadido que pecó de ingenuidad cuando lo intentó en las últimas generales y tuvo que dar un paso atrás.

Según Giró, le han ofrecido desde crear un partido nuevo hasta impulsar plataformas ciudadanas, y AC también le planteó ser su candidato en la capital catalana: "Dije que no amablemente".

El exconseller, que sigue siendo militante de Junts, concreta que mantiene el carné porque cree que el partido sigue representando "la centralidad política del país" como hacía Convergència, y por ello defiende que el partido debería buscar alianzas con fuerzas centrales de la política, en una horquilla entre la socialdemocracia, como el PSC y ERC, y la derecha moderada.

En su opinión, el modelo económico de Catalunya de Junts se acerca más al del PSC que el de los socialistas con el de los Comuns: "Todo lo que sea apartarse de esto, con discursos que dialectalmente están en la confrontación pero que en la realidad pactamos cargos en organismos reguladores de Madrid o en empresas semipúblicas, esto desorienta al electorado", ha subrayado.

También ha criticado que Junts priorice temas como el catalán en Europa, la delegación de competencias en inmigración o la amnistía porque "la inmensa mayoría de los ciudadanos no las ven como prioridades".

Al preguntársele si el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, es el dirigente que necesita Junts, ha manifestado que la Catalunya de 2026 no es la de 2017, por lo que cree que "los discursos y los relatos se tienen que adaptar a la realidad".

FINANCIACIÓN

Tras concretar que aspira al concierto económico y a la plena soberanía, ha defendido que en el mientras tanto hay que avanzar, por lo que considera que debe apoyarse un nuevo modelo de financiación si conlleva una mejora sustancial de recursos, si está más basado en los ingresos que en los gastos, si respeta el principio de ordinalidad y si hay una mayor porcentaje en cesión de impuestos.

"Si son estos cuatro puntos, que es objetivamente una mejora respeto a lo que tenemos, hay que dar apoyo porque Catalunya siempre ha avanzado paso a paso", ha sostenido.

Así, ha pedido aprovechar la presidencia de Pedro Sánchez al frente del Gobierno porque "no durará más de un año o un año y medio", dejando claro que con un posible ejecutivo de PP y Vox no podrá haber nueva financiación o una condonación de la deuda del FLA.

Sobre si aceptaría una conselleria si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se la ofreciera, ha asegurado que no lo ha hecho pero que "en la vida no se sabe nunca".