Giró pide actuar sobre grandes compañías para que se beneficie toda la economía

Reclama a las petroleras que hagan un "esfuerzo superior" al que les pide el Gobierno

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha pedido este martes que se actúe sobre grandes compañías petroleras, eléctricas y gasistas porque "bajando los precios se beneficia a toda la economía".

Lo ha dicho este martes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en la que también ha reclamado a las petroleras que hagan un "esfuerzo superior" al que les pide el Gobierno, después del anuncio de que las obligará a aportar 0,05 euros por cada litro o por cada kilogramo de hidrocarburos que comercialicen.

"Los gastos se tendrán que compartir, estamos hablando de grandes compañías que tienen beneficios de miles de millones, y por tanto, en una situación crítica como esta nos jugamos el pulso de la economía", ha valorado.

El conseller también ve evidente la necesidad de cambiar el sistema de fijación del precio de la energía ante la situación "dramática" de muchas pymes y ha llamado a dialogar porque considera que los efectos para Europa no tienen nada que ver con otras guerras recientes.

"Ataca directamente a la economía del país, porque la energía es el elemento geopolítico más importante, si ahora mismo dependes de Rusia en gas y petróleo con un 25% es evidente que todo el sistema productivo se verá resentido", ha advertido.

Sobre esta dependencia energética de Europa con Rusia, Giró ha explicado que la mayoría de exportaciones catalanas son a Alemania y Francia: "Si Alemania no va bien, no iremos bien. Es evidente que se debe atacar la fijación de los precios de la energía porque no nos podemos permitir esta situación, por esto esta guerra en Europa es tan urgente".

MEDIDAS DEL GOBIERNO

También ha puntualizado que de los 16.000 millones de euros, 10.000 corresponden a créditos ICO y los 6.000 restantes a ayudas y rebajas fiscales: "Al final estamos hablando de más crédito y endeudamiento y no soluciones duraderas".

Ha recordado que todo este dinero "sale de los bolsillos de los contribuyentes" y que España se trata de un Estado muy endeudado porque debe el equivalente al 122% de su PIB.

"Nos coge en unos momentos donde familias, empresas y gobiernos están muy endeudados. El endeudamiento tiene un límite, al final o subes impuestos o generas una actividad económica para que puedas ir bajando el endeudamiento, pero no es sencillo", ha añadido.

Preguntado por la 'excepción ibérica' que debe permitir a España rebajar los precios de la energía, Giró cree que de momento es solo una definición y que hace falta ver con qué se concretará, y ha advertido de que el Gas Natural Licuado (GNL) es más caro y viene de Estados Unidos, "que casualmente anima a Europa a ir a la guerra".

"Todo esto es una barbaridad económica donde Europa se la juega como no se la jugaba desde la segunda guerra mundial", ha valorado, y ha sostenido que pese a todo esto el efecto de la guerra en las exportaciones catalanas será limitado.

DÉFICIT Y FONDOS EUROPEOS

Giró también ha explicado que están en conversaciones con el Gobierno para pedir que les dejen gastar más elevando el déficit del 0,6% al 1%, lo que supondría unos 1.000 millones de euros más para hacer frente a gastos: "Ha habido buena predisposición".

Sobre la emisión de bonos, el conseller ha recordado que desde que asumió la cartera dos agencias de rating han situado la deuda de la Generalitat en grado de inversión y que las normas de estabilidad para las comunidades autónomas están levantadas en estos momentos.

Preguntado por fondos europeos, el conseller ha asegurado que están decepcionados porque Catalunya solo ha recibido el 7,8%, aunque ha dicho que quieren mantener un punto de esperanza e ilusión en los próximos meses por si viene algún proyecto emblemático de fondos europeos: "Nos lo merecemos, sería de justicia".