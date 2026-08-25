Girona impulsa el cambio en el modelo asistencial sanitario con 3 proyectos de atención integrada

Dos profesionales de la Fundació Salut Empordà atienden a un paciente en su domicilio. - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Árees Integrades de Salut (AIS) de Girona Interior, Baixa Tordera y Alt Empordà, de la Región Sanitaria de Girona, presentarán tres proyectos de atención integrada para adaptar el sistema de salud catalán a los nuevos retos sociales, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este martes.

El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la complejidad social, la falta de profesionales y las tecnologías digitales son algunos de los retos a los que el sistema sanitario quiere adaptarse.

El gerente de la Región Sanitaria de Girona, Jaume Heredia, explica que el objetivo de las 5 AIS establecidas en Girona es "reorganizar el sistema alrededor de las necesidades de las personas, no de los dispositivos".

PROGRAMAS DE LAS AIS

La AIS de Girona Interior ha desarrollado el proyecto 'AIS 360º: Domicilio, Comunidad, Continuidad, Equidad e Integración', que agrupa los recursos del Gironès, Pla de l'Estany, la Garrotxa y la Vall de Camprodon, y quiere asegurar que cualquier ciudadano reciba la misma atención sanitaria sin importar su lugar de residencia.

El pilar del programa es la Unidad Territorial de Atención Domiciliaria Integrada (UTADI), que ya se ha desplegado en la comarca de la Garrotxa, y garantiza respuestas sanitarias las 24 horas del día y los 365 días del año en el mismo domicilio del paciente.

Por otro lado, la estrategia del Alt Empordá, una comarca con alta dispersión demográfica y envejecimiento creciente, ha desarrollado un programa de continuidad asistencial para que los pacientes complejos reciban un seguimiento coordinado entre el Hospital de Figueres, el centro Bernat Jaume y las 8 áreas de salud del territorio, además de impulsar la hospitalización a domicilio.

En esta comarca se prevé que la población de más de 65 años llegue al 52% en 2042, por lo que la Càtedra d'Envelliment i Salut, creada por la Fundació Salud Empordà y la Universitat de Girona este 2026, prevé convertir el territorio en un "laboratorio vivo" para la gente mayor, promoviendo un envejecimiento activo que responda a la multiculturalidad de la zona.

Por último, el AIS Baixa Tordera, con cerca de 220.000 habitantes, pretende desarrollar un programa donde la atención primaria, hospitalaria, intermedia, domiciliaria y comunitaria funcionen de manera integrada con protocolos consensuados y una gestión de los pacientes compartida.

La propuesta que hacen es 'Finestra Única' de Atención Domiciliaria, que centraliza y valora las peticiones del paciente para derivarlo al recurso más adecuado, además de plantear la reorganización de los hospitales de Calella y Blanes, y prevé introducir herramientas de IA para el triaje de patologías del aparato locomotor.