Girona presenta su modelo de salud mental comunitaria en la ONU

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GIRONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Girona ha presentado ante las Naciones Unidas su modelo de salud mental, que se basa en un sistema de apoyo comunitario, ha informado el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) en un comunicado este jueves.

El director general de Support Girona (una de las entidades que ha hecho posible este modelo), Josep Maria Solé, ha sido invitado al 35º período de sesiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, celebrada en Ginebra, donde se ha referido a una "forma de organizar los servicios y distribuir los recursos para que el apoyo llegue a la vida cotidiana de las personas".

La intervención de Solé se ha centrado en el proceso de construcción progresiva de un ecosistema de salud mental capaz de ofrecer atención comunitaria, el cual lleva décadas desarrollándose con el trabajo de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, las entidades sociales (como Support Girona o la Fundació Drissa), los servicios sociales y la atención primaria, entre otros.

La coordinación de los diferentes servicios se centra en el acceso a la vivienda, la inserción laboral, la defensa y ejercicio de los derechos o el acompañamiento de las familias, lo que, en conjunto, ha significado una tasa de hospitalización psiquiátrica de 0,7 ingresos cada 1.000 personas, 3 veces menos que la media catalana y con tendencia a seguir descendiendo.

Solé ha explicado el "éxito" del modelo remontándose al cierre del Hospital Psiquiátrico de Salt en 2004 y la posterior inauguración del actual Parc Hospitalari Martí i Julià, que configuró una red comunitaria de atención: "Si la misma lógica de control se reproduce en la comunidad, la institución no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma".

También ha hablado de una de las barreras que dificultan la vida independiente de las personas con discapacidad: la falta de financiación pública, ya que "aún se premian más las instituciones que el apoyo comunitario".