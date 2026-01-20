Girona recomienda subir a pisos superiores cerca del Onyar y cerrar bajos comerciales por temporal

El río Onyar a su paso por Girona durante el temporal de lluvias e inundaciones que afectan este martes a la capital gerundense - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Girona ha recomendado a sus habitantes que suban a las plantas superiores de aquellas casas que estén ubicadas cerca del río Onyar y cerrar los bajos comerciales ante el temporal de lluvias e inundaciones que afecta a la capital gerundense.

Además de estas recomendaciones, también aconsejan no acercarse a los cauces de los ríos, evitar acceder al parque de la Devesa por peligro de árboles altos que pueden caer y se han cerrado centros cívicos y otros equipamientos municipales, informan en un comunicado.

Sobre la situación en las inmediaciones del río Onyar, Protecció Civil ha pedido a la ciudadanía restringir la movilidad a pie y en vehículo.

El Ayuntamiento ha tachado de "zonas de riesgo" las calles del Carme y Vista Alegre y los barrios del Mercadal y de el Barri Vell, así como las proximidades a ríos y rieras.

Han abierto el Palau Firal para personas atrapadas en la ciudad, vulnerables o sinhogar y la policía municipal patrulla por la calle para "dar apoyo y avisar de situaciones de riesgo".