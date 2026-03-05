Gisèle Pelicot defiende cambiar mentalidades ante la "dominación masculina" contra las mujeres

La francesa Gisèle Pelicot en Barcelona este jueves - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La francesa Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot --condenado a 20 años de prisión--, ha defendido cambiar mentalidades ante la "dominación masculina" que afirma que sigue existiendo en la actualidad contra las mujeres.

Lo ha dicho en una entrevista con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Europa Press, este jueves en Barcelona para presentar sus memorias 'Un himno a la vida' (Lumen/Ara Llibres), en la que ha recordado que ella fue "sometida y abusada mediante la sumisión química", pero que todos los días se ven otros tipos de violencia doméstica y contra las mujeres.

"Todo esto es violencia, pero también es un instrumento de dominación masculina. Y nos preguntamos también como sociedad por qué se comportan así. No se trata de un simple suceso, se trata también de algo que está enmarañado, que está dentro de la sociedad", añade.

Pelicot lamenta que hubo momentos en los que se dudó de su relato aunque aportara pruebas y que hubo personas que le decían que su historia era poco creíble, que se la podría haber inventado, y cree que eso demuestra cómo la sociedad trata de "protegerse" ante hechos así.

Recuerda que consiguieron que todos los acusados fueran declarados culpables y que "la vergüenza recayera sobre ellos y no sobre las víctimas", ya que lo que ocurre a menudo es que son las víctimas las que sienten vergüenza y se culpabilizan, según ella.

"Pero yo fui capaz de aguantar y no lo lamento. Ni un solo día de mi vida he lamentado tomar esta decisión", dice con una sonrisa.

"UN MENSAJE DE ESPERANZA"

Ha querido hacer un llamamiento a todas las mujeres que pasan por situaciones así, y les ha pedido que "no se aíslen, porque no se tienen que sentir solas" y que acudan a algún familiar o a alguien cercano de confianza y expliquen lo que están viviendo.

"Y, sobre todo, que denuncien, que no se queden en el aislamiento, que sean escuchadas, aunque no tengan un juicio, pero que se las pueda escuchar. Las mujeres nunca tienen que aislarse, porque cuando se aíslan, entonces nadie las escucha y tienen que pasar solas por este sufrimiento, algo que yo también tuve que pasar", indica.

Considera que los jóvenes hoy en día son cada vez más sexistas y machistas y que, frente a esto, este libro es "un mensaje de esperanza, que habla a todas las generaciones confundidas", e insiste en la necesidad de establecer un equilibrio entre los hombres y las mujeres y vivir en armonía.

LA POLICÍA Y JUSTICIA, "UN POCO SUPERADOS"

Pelicot ve necesario luchar contra estas situaciones y considera que los distintos recursos que existen en la actualidad, como la policía o la justicia, están "un poco superados por lo que ocurre hoy en día", además de que cree que están poco formados.

Lo que sí cree que es necesario es concienciar a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes, sobre la importancia de tener respeto hacia los demás y su consentimiento: "Todo pasa fundamentalmente por la educación, por el respeto hacia los demás. Solamente así se podrán cambiar las cosas".

8M EN PARÍS CON SU HIJA

Además, ha explicado que este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estará en París junto a su hija para celebrar la jornada y manifiesta que para ella, el hecho de poder estar juntas un día así, porque "es muy importante".

Por último, asegura que no desea olvidar lo que le ha ocurrido, porque asegura que le es imposible, pero que quiere seguir hacia adelante: "Por eso estoy aquí también ante vosotros, y considero esto como una prueba de suerte. Estoy muy agradecida al universo".