La Global Money Week 2026 cierra en Catalunya con 2.700 participantes en actividades financieras

Participantes de la Global Money Week 2026 - INSTITUTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Global Money Week (GMW), iniciativa internacional impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para promover la educación financiera entre jóvenes y ciudadanía, ha finalizado tras cuatro jornadas en Catalunya con más de 2.700 participantes en actividades de educación financiera.

Estudiantes de primaria, secundaria y formación profesional participaron del 16 al 20 de marzo, en actividades organizadas por la Agència Tributària de Catalunya, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Col·legi d'Economistes y la Borsa de Barcelona, informa el Instituto de Estudios Financieros (IEF), coordinador del evento, en un comunicado este lunes.

En total, la edición de este año ha contado con 88 talleres del programa Educación Financiera y Emprendedora de Cataluña (EFEC), con la participación de 2.185 alumnos; 22 talleres EFEC para adultos, con 588 participantes; y decenas de actividades complementarias como visitas, charlas y talleres especializados.

Entre las iniciativas más destacadas se incluyen talleres de finanzas básicas, sesiones sobre criptomonedas, inversión sostenible y fiscalidad, así como actividades prácticas como el juego educativo Finnelis o talleres de emprendimiento y de planes de negocio.

Asimismo, se han organizado visitas a instituciones clave del sistema económico y financiero, permitiendo al alumnado conocer de primera mano su funcionamiento y la importancia de la toma de decisiones financieras informadas.