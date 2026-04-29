La Global Sumud Flotilla afirma haber sido interceptada por lanchas armadas de Israel

Captura de pantalla del directo de la Global Sumud Flotilla
Captura de pantalla del directo de la Global Sumud Flotilla - GLOBAL SUMUD FLOTILLA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 22:51
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BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha afirmado haber sido interceptada por lanchas militares rápidas y armadas con fusiles semiautomáticos que se han identificado como Israel.

En un comunicado a través de Telegram, recogido por Europa Press, han explicado que tras apuntarles con láseres y armas, han ordenado a los participantes que se vayan a la parte delantera de las embarcaciones y se pongan de rodillas y con las manos en alto.

También afirman que las comunicaciones de la Flotilla han sido interferidas y han emitido un 'SOS', añaden en el comunicado.

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