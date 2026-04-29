La Global Sumud Flotilla afirma haber sido interceptada por lanchas armadas de Israel

Captura de pantalla del directo de la Global Sumud Flotilla - GLOBAL SUMUD FLOTILLA

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha afirmado haber sido interceptada por lanchas militares rápidas y armadas con fusiles semiautomáticos que se han identificado como Israel.

En un comunicado a través de Telegram, recogido por Europa Press, han explicado que tras apuntarles con láseres y armas, han ordenado a los participantes que se vayan a la parte delantera de las embarcaciones y se pongan de rodillas y con las manos en alto.

También afirman que las comunicaciones de la Flotilla han sido interferidas y han emitido un 'SOS', añaden en el comunicado.