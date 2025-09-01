La Global Sumud Flotilla afirma que Israel les trata de terroristas para "justificar sus crímenes"

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, durante una rueda de prensa antes de la despedida a la Global Sunat Flotilla en el Puerto de Barcelona, a 31 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Kike Rincón - Europa Press

La flotilla está "a punto de salir" tras de haber vuelto a Barcelona por mal tiempo en el mar

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los coordinadores de la Global Sumud Flotilla, el activista Saif Abukeshek, ha afirmado que Israel les trata como terroristas "para justificar sus crímenes".

Así se ha pronunciado en declaraciones este lunes, después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, haya presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta a la llegada de la flotilla y que implica catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo.

"Israel da la categoría de terroristas a todos los palestinos, tengan un día de vida o 100 años. Es decir, esta política de Israel se utiliza para justificar los crímenes que quieren cometer", ha subrayado Abukeshek.

El coordinador de la misión ha asegurado que todo lo que hacen es legal y todos el material que llegan también, ha detallado que todos las personas que han embarcado han firmado unos principios y han recibido una formación sobre no violencia.

El activista ha subrayado que su objetivo es llegar a las playas de Gaza sin entrar en aguas israelíes, sino a través de aguas internacionales.

"PIRATAS EN EL MAR"

Ha acusado a Israel de actuar "como piratas en el mar" e interceptar barcos que están en aguas internacionales, secuestrar a las personas que están dentro y detenerles de manera ilegal, textualmente.

Abukeshek ha pedido a la comunidad internacional que esté atenta de lo que hace Israel: "Lo que está pasando de crímenes de guerra, sin ninguna participación oficial de los gobiernos del mundo para impedir que siga el genocidio", y ha añadido que esto obliga a la sociedad civil a intentar romper este bloqueo y acabar con el genocidio.

"Israel actúa de esta forma, hace lo que le da la gana literalmente, y mientras no tiene nadie en este mundo para que le diga: oye, es que no puedes matar a los niños, no puedes dejar que niños mueran de hambre", ha subrayado.

SALIDA DE LA FLOTILLA

Abukeshek ha asegurado que la flotilla está "a punto de salir" después de haber tenido que regresar al Puerto de Barcelona, de donde salieron este domingo sobre las 16 horas, por el mal tiempo en el mar.

"Hemos echado gasolina, creo que nos falta uno o dos, para que podamos rellenar los depósitos", ha detallado el coordinador de la flotilla, que ha explicado que los expertos les dijeron que si llegaban a Menorca como tenían previsto se encontrarían con una fuerte tormenta.

Ha sostenido que este lunes hay viento pero ahora es a favor, al contrario de lo que ocurría el domingo, cuento tenían el viento en contra, que podría haber dañado "los barcos, a las personas y a la velocidad" de navegación.