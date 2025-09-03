La Global Sumud Flotilla hace una "escala técnica" en Menorca en su travesía hacia Gaza

La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

Una de las activistas a bordo asegura que han detectado los "primeros drones" sobrevolando los barcos

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha hecho una "escala técnica" en Menorca en la madrugada de este miércoles en su travesía rumbo a Gaza, ha informado la organización en un comunicado.

La misión salió el domingo de Barcelona, aunque tuvieron que regresar a la capital catalana por una tormenta en el mar, tras lo que volvieron a zarpar el lunes por la tarde.

Además, este martes unas cinco embarcaciones menores regresaron a Barcelona debido a "condiciones meteorológicas extremas", mientras que el resto de la expedición continuó su ruta.

Durante los próximos días, prevén que una veintena de embarcaciones se sumen a la misión desde Italia, Grecia y Túnez para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Más de una veintena de barcos de la Flotilla salieron de Barcelona con unas 300 personas de hasta 44 países a bordo, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Su objetivo es "romper el bloqueo en Gaza, denunciar el genocidio y reclamar la apertura de un corredor marítimo que garantice la entrada de ayuda humanitaria".

"PRIMEROS DRONES"

Una de las personas embarcadas en la Flotilla, la activista alemana Yasemin Acar, explicó este martes por la noche en una publicación en Instagram que estaban a 90 millas de Menorca y detectaron "los primeros drones".

"La información que estamos recibiendo es que cada barco tiene en este momento un dron encima", ha detallado Acar, que ha añadido que están tratando de averiguar de qué tipo son y que probablemente sean de vigilancia.