Colau, desde la Global Sumud Flotilla: "De 24 embarcaciones solo han vuelto 7, bastante bien"

La flotilla partió este domingo desde el Moll de la Fusta de Barcelona con unas 300 personas, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha defendido este miércoles la iniciativa de la Global Sumud Flotilla, de la que ella forma parte, después de que las tormentas obligaran a algunas embarcaciones a volver a Barcelona: "De 24 embarcaciones solo han vuelto 7, así que creo que estamos bastante bien".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha recordado que se trata de una iniciativa ciudadana autorganizada que quiere "intentar hacer algo para parar el genocidio" en Gaza y tratar de abrir un corredor humanitario.

Ha añadido que uno de los objetivos de la flotilla es que "aumente la presión sobre los gobiernos, especialmente los de Europa", a los que ha reprochado hablar de derechos humanos y de democracia, y de actuar en el caso de la agresión de Rusia a Ucrania, pero no hacerlo de la misma manera con Israel.