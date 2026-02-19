El Gobierno aplaude el acuerdo de Govern y Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aplaudido el acuerdo entre el Govern y los Comuns para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya, en el marco del acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para este año.

Fuentes ministeriales han celebrado "la determinación de la Generalitat de Catalunya para preservar la función social de la vivienda" a través de las herramientas que facilita la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Ha reiterado que la declaración de zonas de mercado tensionado es el mecanismo que permite actuar de forma extraordinaria en las áreas donde la ciudadanía tiene más dificultades de acceso a la vivienda.

"Estamos ante la enésima prueba de que hay dos modelos de afrontar la crisis habitacional en las comunidades autónomas: la de quienes usan las herramientas legales a su alcance y apuran sus competencias para garantizar el derecho, y la de quienes insisten en negar la realidad y dejan vía libre a la especulación", ha añadido las mismas fuentes.

Además, han emplazado a las comunidades autónomas que "aún no han aplicado la Ley de Vivienda a salir del negacionismo y a aplicar una norma que funciona".