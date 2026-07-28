El Gobierno aprueba el indulto parcial de Laura Borràs

Archivo - La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, durante el congreso de Junts, a 25 de octubre de 2024, en Calella, Barcelona, Cataluña (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs, por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el resto de la pena --multa e inhabilitación de 4 años y 1 día-- se mantiene.

Según ha expresado el Ministerio, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".