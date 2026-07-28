El Gobierno autoriza licitar los accesos viarios al Puerto de Barcelona por 98 millones

Imagen virtual de la futura infraestructura
Imagen virtual de la futura infraestructura - GOBIERNO
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 28 julio 2026 14:08
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BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de los nuevos accesos viarios a la ampliación sur del Puerto de Barcelona por un valor estimado de 98 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

La licitación debe permitir la construcción de un gran nudo vial que conectará los futuros nuevos accesos con la red interna del puerto en su ampliación sur, que se encuentra en ejecución.

El elemento principal del proyecto es un nuevo nudo viario que permitirá la adecuada articulación entre la red viaria del enclave y la futura nueva autovía de acceso al puerto, que se desarrollará sobre la antigua desembocadura del río Llobregat y que deberá ser compatible con el futuro nudo ferroviario.

El proyecto contempla una gran rotonda elevada con tres ramales: el de conexión con la nueva autovía, el de conexión con la ampliación sur y el que permitirá el acceso a las instalaciones portuarias situadas al norte de la antigua desembocadura.

Además, contará con una galería de servicios para facilitar el futuro cruce bajo la infraestructura ferroviaria de diversas redes de servicios.

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