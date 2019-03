El Gobierno de Colau asegura que ha contratado el 67% del total previsto del Pla de Barris

Publicado 18/03/2019 19:05:30 CET

Recuerda que está planificado hasta 2020 y ve electoralismo en críticas de la oposición

BARCELONA, 18 Mar.

La teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento ha contratado un 67% del total previsto del Pla de Barris --100,8 de 150 millones-- y que prevé alcanzar un 76% al terminar este año, y ha recordado que las actuaciones y trabajos están planificadas hasta 2020 desde el inicio.

Así, ha criticado que el PSC haya promovido un pleno extraordinario para este martes para criticar incumplimientos del Pla de Barris, del que asegura que se ha terminado sólo el 6% de los proyectos: "Negamos la mayor y demostramos con datos que es falso", ha replicado Sanz sobre el plan, que incluye proyectos sociales y urbanísticos con el objetivo de reducir las desigualdades entre barrios de la ciudad.

Cree que este pleno responde a una estrategia electoralista que poco tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía, porque si lo hiciera debería centrarse en planificar el próximo Pla de Barris, y no en criticar el actual: "Hay cosas que deben estar fuera del debate electoral", ha aseverado.

"El Pla de Barris se está desarrollando correctamente", ha garantizado Sanz, que ha asegurado que en 2017 y en 2018 se invirtió todo lo previsto y que en 2016 se centraron en planificar las actuaciones, que cuentan con un total de 150 millones de euros, con 113 de ellos para inversiones --como obras--, y el resto para gasto corriente --como programas sociales--.

Preguntados en sesión de trabajo por estas discrepancias entre datos, técnicos han sostenido que el PSC basa su 6% de proyectos terminados en datos no actualizados y comparándolos con los 150 millones totales ---y no los 113 de inversión---, y han destacado además que gran parte de los proyectos previstos no tienen que terminarse todavía, al estar planificados hasta 2020.

El gerente municipal, Jordi Martí, ha asegurado que, de 73 obras previstas en el plan, el 27% se han terminado, el 36% están en obras y el 37% empezarán en el primer semestre de este año, y ha recordado que existen muchos programas al margen de las obras, como nuevos perfiles profesionales en las escuelas --que permiten que los "profesores puedan volver a hacer de profesores"-- e iniciativas de empleo y educativas.

Ha resaltado que, cuando termine este año, se habrá adjudicado y contratado el 76% de lo previsto, por lo que para 2020 quedará menos de un 25%, lo que permitirá alcanzar el 100% de lo planificado en el plan ese año, según el gerente, que ha señalado que el plan ha incluido actuaciones que no estaban previstas inicialmente y que es flexible.

Del mismo modo, se han pospuesto algunos proyectos por diversas causas --como dificultades de planificación urbanística o de acuerdo vecinal--, y Martí ha asegurado que, cuando se produce algún retraso, el presupuesto que el proyecto tenía asignado se dedica a otro, por lo que "no se queda en el cajón".

CINE DE PERE IV Y CAN 60

Preguntado por retrasos en la conversión del antiguo cine Pere IV en equipamientos, ha recordado que finalmente se tendrá que demoler por deficiencias irresolubles en la estructura --inicialmente se planteó reformarlo--, y ha dicho que se están redactando proyectos y que se está cerrando la gestión urbanística para poder derribarlo.

Sobre Can 60 y su transformación en vivienda pública y equipamientos en el Raval, ha resaltado que la inversión que requiere el proyecto sobrepasa el presupuesto del Pla de Barris en la zona y que se está trabajando y, sobre el edificio del Borsí, en el Gòtic, ha señalado que dejarán preparado el proyecto ejecutivo para el próximo mandato.

Ha resaltado que pronto se pondrán en marcha otros trabajos, como los de la reurbanización de la Mina de la Ciutat, en Roquetes, que se han adjudicado y que se habrán ejecutado en 2019, después de más de un año de trabajar con los vecinos para definir el proyecto, ha dicho.