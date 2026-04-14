El gobierno de Collboni afirma que la transformación de la Model es una "prioridad clara"

Archivo - El interior de La Model de Barcelona, durante la presentación de los trabajos en la 'Capilla Gitana' de Helios Gómez de La Model de Barcelona, a 31 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde de Barcelona y concejal del Eixample, Jordi Valls, ha afirmado que la transformación de la antigua cárcel de la Model es una "prioridad clara" para el ejecutivo y ha asegurado que su intención es mantener el proyecto como estaba establecido.

Lo ha dicho este martes en una comisión extraordinaria de Ecologia, Urbanismo, Movilidad y Vivienda convocada por Junts, BComú y ERC, donde ha señalado a la ampliación de la Escola Xirinacs y a la promoción de vivienda como los principales escollos del proyecto.

En lo que se refiere a la escuela, ha señalado que ya disponen del proyecto definitivo, presupuestado en 29 millones de euros, y ya está en proceso de licitación, si bien ha avisado de que necesitará la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat.

Respecto a la vivienda, ha recordado que la construcción "tiene un sobrecoste" que deberá verse que solución se le aplica y, finalmente, ha señalado que el objetivo del gobierno municipal es que el espacio de memoria previsto se aborde antes de que acabe el mandato.

"Tenéis el compromiso de este concejal respecto a la transformación de la Model", ha asegurado Valls, que ha asegurado a los grupos municipales que se reunirán con el vecindario para explicar la situación de las obras y crearán una oficina técnica para hacer seguimiento.

GRUPOS

El concejal de Junts Joan Rodríguez ha lamentado la "inacción del gobierno" respecto a la Model y ha expresado la voluntad de su grupo de que las obras avancen tan rápido como sea posible aunque, ha añadido, hay que ser realistas.

El concejal de BComú Pau Gonzàlez ha reprochado al ejecutivo que no se tendría que "haber llegado a este punto para poder recibir explicaciones" después de 3 años sin convocar la comisión de seguimiento con los vecinos.

Desde ERC, la concejal Eva Baró ha reclamado la reactivación "inmediata" de las obras del recinto, así como que se recuperen los usos provisionales para desencallar la sensación de bloqueo de la transformación que tienen los vecinos.

La concejal del PP Sonia Devesa ha reivindicado que la Model es "un espacio con un potencial transformador enorme" para el que se necesitan calendarios claros y un seguimiento periódico para no perder el impulso que, a su juicio, necesita.

Finalmente, el concejal de Vox, Liberto Senderos, ha lamentado que no se aprovechara el espacio de la antigua cárcel para hacer un gran parque: "Es uno de los distritos más densos y de los que menos zonas verdes tiene, mientras que los equipamientos pueden ocupar distintos sitios".