El Gobierno concede 128,8 millones en ayudas a 107 proyectos industriales en España

El ministro de Industria, Jordi Hereu, durante la clausura del Advanced Factories 2026 - MINISTERIO DE INDUSTRIA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno, a través del programa Sepides, ha concedido nuevas subvenciones del Programa de Impulso de la Cadena de Valor Industrial (CVI), por un valor de 128,8 millones de euros y que han beneficiado a 107 proyectos en toda España, informa este jueves en un comunicado.

Lo ha anunciado el ministro de Industria del Gobierno, Jordi Hereu, este jueves durante la clausura de la edición 2026 del salón Advanced Factories, que se ha celebrado desde el martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El ministerio ha destacado las adjudicaciones de Renault en Palencia, con dos proyectos que suman 10,6 millones de euros o Aluminios Cortizo de A Coruña, con 7 millones, mientras que en Catalunya ha señalado la empresa Noel de Girona, con 7,9 millones, y Frutas del Segre en Lleida con 4,9 millones de euros.

El objetivo del programa pasa por reforzar la competitividad de la industria española, facilitando la transición hacia una economía más innovadora, sostenible y digitalizada, e impulsar proyectos para mejorar la productividad, reducir la huella ambiental y modernizar los procesos productivos.

Hasta la fecha, el ministerio ha llevado a cabo dos procesos de adjudicaciones, que han concedido un total de 165 millones de euros entre 137 proyectos.