Gobierno y Diputación de Girona buscan impulsar el acceso a la vivienda en la provincia catalana

GIRONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido este jueves con el presidente de la Diputación de Girona, Miguel Noguer, para abordar tanto las inversiones en marcha como proyectos a impulsar para mejorar el acceso a la vivienda en la provincia de Girona.

En un encuentro en la sede del Ministerio, Rodríguez y Noguer se han comprometido a seguir trabajando para preservar el territorio gerundense y promocionar más vivienda, especialmente entre los jóvenes, explica el Ministerio este jueves en un comunicado.

Desde 2018, resalta el texto, el Gobierno ha destinado 110 millones de euros a políticas públicas de vivienda en Girona, entre los que ha destacado los 78 millones del Plan de Recuperación, el millón y medio que destina CASA 47 a la construcción de una promoción de viviendas públicas o los más de 19 millones para la recuperación del patrimonio histórico gerundense.