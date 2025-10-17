Gobierno y Generalitat acuerdan que Catalunya gestione 13.000 viviendas y unos 300 solares de la Sareb

(I-D) El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la firma un protocolo para la gestión del patrimonio de la Entidad Estatal de Vivienda procedente de la Sareb, en el Palau de la Ge - David Zorrakino - Europa Press

Los recibirá el Govern en usufructo por un período de 4 años prorrogables para destinarlos a VPO permanente

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Generalitat han formalizado el protocolo para que Catalunya gestione 13.000 viviendas y más de 300 solares en distintos estados de disponibilidad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que pertenecían a la Sareb.

Lo han rubricado este viernes en un acto en el Palau de la Generalitat la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Los pisos y solares los recibirá la Generalitat en usufructo por un período de 4 años, prorrogables otros 4 años más, y se destinarán a vivienda de protección oficial (VPO) de gestión pública de forma permanente.

Entre el estado actual de estas viviendas, hay pisos alquilados, sin uso y pendientes de rehabilitar y adecuar.

El Ministerio de Vivienda asegura que este modelo de cogestión del parque estatal de vivienda de Catalunya está "abierto" a otras comunidades autónomas que quieran intervenir en este mercado.