Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona guardan un minuto de silencio por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, Albert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, y Carlos Prieto, delegado del gobierno en Cataluña, entre otros cargos públicos de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el P - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno, de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona han rendido un minuto de silencio este lunes a las 12 horas en la plaza Sant Jaume de la capital catalana por las al menos 39 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El minuto de silencio, que se ha celebrado bajo la lluvia, lo han encabezado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Además, han asistido los consellers del Govern y los concejales del Ayuntamiento, aunque no ha podido contar con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado desde el sábado tras sufrir un déficit motor y dolor.

Con motivo del duelo por el accidente, el Govern ha cancelado todos los actos de su agenda y los partidos políticos también han desconvocado sus habituales ruedas de prensa de los lunes tras las ejecutivas.

El accidente en Almaraz se produjo este domingo por la tarde tras el descarrilamiento de un tren Iryo de alta velocidad y la colisión con un tren Alvia, y ha dejado al menos 39 fallecidos y 152 heridos.