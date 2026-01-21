Gobierno, Generalitat y Barcelona guardan un minuto de silencio por los fallecidos por el temporal

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, el conseller de la Presidencia de la Generalitat en funciones de presidente, Albert Dalmau, y el alcalde de Barcelona, encabezan un minuto de silencio por los fallecidos por el temporal - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Representantes del Gobierno, de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona han guardado un minuto de silencio este miércoles a las 12.30 horas en la plaza Sant Jaume de la capital catalana por la víctima mortal del accidente ferroviario del martes por la noche en Gelida (Barcelona), y por el fallecido tras ser arrastrado por el temporal en Palau-sator (Girona)

El minuto de silencio lo han encabezado el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, (en funciones de presidente por la hospitalización del presidente, Salvador Illa) y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Además, han asistido los consellers del Govern, concejales del gobierno municipal, representantes de todos los partidos en el Ayuntamiento de Barcelona, y se han sumado al acto de recuerdo representantes de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

ACCIDENTE FERROVIARIO Y TEMPORAL

El accidente ferroviario se produjo tras el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies en un tramo entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), y tras la caída de un muro de contención por el temporal que afecta a Catalunya.

Ha causado 1 muerto --un maquinista de Sevilla en prácticas--, 5 heridos graves y 6 menos graves, y 26 leves.

Tras el accidente, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Catalunya para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

También el martes, en Palau-sator (Girona), se localizó el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo arrastrado por el agua tras el temporal que azotó Catalunya, especialmente la provincia de Girona, desde el lunes.