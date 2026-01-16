Gobierno y Generalitat impulsan un programa de actos por el centenario del cineasta Pere Portabella

Presentación de 'Acción Portabella', con el ministro Ernest Urtasun y la consellera Sònia Hernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, han presentado este viernes el programa de actividades para reivindicar durante 2026 y 2027 el legado y la vigencia del cineasta Pere Portabella, quien cumplirá 99 años el mes que viene, en el que participarán numerosas instituciones y está coordinado por Jordi Balló.

En la presentación del programa 'Acción Portabella' este viernes en la Filmoteca de Catalunya, Urtasun ha definido a Portabella como una de las "figuras centrales del cine europeo de la segunda mitad del siglo XX", tanto en su faceta de director como de productor.

Ha subrayado que en 2027 el cineasta cumplirá 100 años "de vida, de mirada, de riesgo y de compromiso con el mundo", y ha remarcado que fue capital para demostrar que el cine debía hablar con la música y la poesía.

Urtasun ha dicho que "no es un homenaje estático" sino que es un programa abierto si no una constelación que se irá ampliando y que en la de momento participan 60 instituciones, 20 de ellas internacionales, entre filmotecas, museos, centros de arte y otras entidades.

TRAYECTORIA Y HERENCIA CREATIVA

Hernández ha subrayado que la programación pone en valor la trayectoria y herencia creativa de uno de los "nombres indispensables" del cine catalán, así como su compromiso democrático.

La consellera ha destacado la "constelación de actividades" que propone Acción Portabella para reivindicar su figura, y ha enfatizado que la fortaleza actual del cine catalán no se entiende sin la figura de Portabella.

CAROL PORTABELLA

La hija del cineasta, Carol Portabella, ha agradecido el compromiso y trabajo que transpira el programa de actividades, y ha afirmado que cuando planeaba en las conversaciones con su padre es que no quería que él fuera protagonista, sino que su legado fuera "detonante de nuevas reflexiones".

El coordinador del programa, Jordi Balló, ha afirmado que han querido preguntar a las instituciones participantes "de qué manera el legado y el pensamiento de Portabella resonaba" en ellas y cómo lo hacen la centralidad de la cultura, el compromiso democrático y el coraje de la vanguardia.

Balló también ha dicho que no quieren monumentalizar la vida y obra del cineasta, sino ver cómo su mensaje y sus valores se interpretan en la actualidad para mostrar su "radical contemporaneidad".

ACTOS DEL PROGRAMA

Entre las actividades que prevé Acción Portabella figuran una retrospectiva de su filmografía en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York en 2027, una exposición en la Filmoteca de Catalunya con material inédito del archivo del cineasta, una retrospectiva en el Festival de Toronto (Canadá).

Filmotecas y festivales de cine también reivindicarán su legado como la Filmoteca Española con un ciclo acerca de su faceta de productor con películas como 'Viridiana' de Luis Buñuel, la Cinemateca Portuguesa con un foco, la Acadèmia del Cinema Català organizará un ciclo itinerante de proyecciones, el Festival de Málaga proyectará 'Vampir-Cuadecuc' y la Federación Catalana de Cineclubs difundirá su obra.

Diversos museos propondrán revisiones de su obra y pensamiento como el Museo Nacional Centro Reina Sofía de Madrid con la propuesta híbrida 'Constelación Portabella'; el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) con un diálogo sobre cómo introducir el cine en la futura ampliación; la exposición 'Mutaciones Portabella' en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y la muestra 'Política de la amistad. Portabella/Tàpies' en el Museu Tàpies, entre otras.

Balló ha dicho que la propuesta para conmemorar el centenario quiere que el día que Portabella cumpla 100 años, el 11 de febrero de 2027, cines de todo el mundo proyecten películas suyas.

La presentación del programa de 'Acción Portabella', en un acto conducido por el periodista Antoni Bassas, ha contado con una nutrida representación del mundo de la cultura, con representantes de filmotecas, entidades culturales y museos que participarán en los actos, familiares de Portabella y el expresidente de la Generalitat José Montilla.